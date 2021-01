Болтон назвал Трампа худшим президентом в истории США

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон считает, что Дональд Трамп войдет в историю как худший президент Соединенных Штатов. Такое мнение он высказал в опубликованном во вторник интервью немецкому новостному порталу t-online.

"Да, я думаю, что Трамп точно войдет в историю как худший президент США", - отметил Болтон. Он назвал "очень печальным днем для Америки" штурм Капитолия в Вашингтоне.

Тем не менее он не считает правильным импичмент против Трампа. "Самым страшным наказанием для Трампа было бы в будущем просто игнорировать его. Импичмент ведет к обратному", - полагает Болтон.

Ранее Болтон представил в своей книге "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir) подробности процесса формирования политики в Белом доме на протяжении полутора лет. Политик, известный своими крайне консервативными взглядами, на 592 страницах излагает взгляд из-за кулис на то, какие факторы влияли на формирование внешней политики администрации Дональда Трампа и на его отношения с лидерами других стран.