CNN: Байден в первый день работы подпишет 17 исполнительных указов и директив

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Президент США Джозеф Байден в первый же день работы своей администрации намерен подписать 17 исполнительных указов, актов и директив. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN .

Телекомпания отмечает, что подписание сразу 17 указов говорит о том, что Байден намерен "быстро и в агрессивной манере" отменить ряд ключевых инициатив своего предшественника - республиканца Дональда Трампа. В частности, Байден заморозит проект строительства заграждения на границе США с Мексикой. При этом, по сведениям источников телекомпании, в первую очередь Байден распорядится об обязательном ношении защитных масок на территории госучреждений.

Ранее на сайте переходной команды Байдена, который на тот момент еще не вступил в должность президента, был опубликован список готовящихся указов. Из него следовало, что Байден в первый день своего президентства практически не коснется вопросов внешней политики США, за исключением планов вернуться во Всемирную организацию здравоохранения и Парижское соглашение по климату.

Планируемые к подписанию указы затрагивают в первую очередь вопросы внутренней политики. В частности, Байден подпишет указ, вводящий новые меры по контролю за пресечением расовой дискриминации в органах власти, смягчит миграционное законодательство, призовет американцев соблюдать строгий масочный режим и меры социального дистанцирования в течение ближайших 100 дней, продлит отсрочку по выплате долга за обучение в вузах, а также мораторий на выселение из арендуемого жилья за неплатежи.

Отдельный указ будет посвящен недопущению дискриминации по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Другой - потребует от всех сотрудников исполнительной ветви власти подписать документ об их приверженности этическим нормам, чтобы восстановить доверие американцев к ней.