NYT: в четырех штатах США в день инаугурации Байдена прошли малочисленные акции протеста

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Лишь несколько человек приняли участие в акциях протеста в штатах Джорджия, Мичиган, Нью-Гэмпшир и Флорида в день инаугурации нового президента США Джозефа Байдена. Об этом сообщила в среду газета The New York Times .

О чем говорил Байден в своей инаугурационной речи

Победа демократии и единство нации. О чем говорил Байден в своей инаугурационной речи

Федеральное бюро расследований (ФБР) США ранее в этом месяце предупредило о возможности проведения митингов с участием вооруженных людей в административных центрах всех 50 штатов и округа Колумбия. Как уточнил на брифинге 14 января директор бюро Кристофер Рэй, его подчиненные фиксируют "значительное количество вызывающих беспокойство разговоров в сети по поводу целого ряда мероприятий, относящихся к инаугурации". Рэй подчеркнул, что есть угроза вспышек насилия.

Как отмечает The New York Times, в городе Конкорд к зданию, где заседает законодательное собрание Нью-Гэмпшира, в течение дня пришли лишь три сторонника бывшего президента США Дональда Трампа. В Лансинге (штат Мичиган) в демонстрации у местного капитолия приняли участие четыре человека.

В Таллахасси (штат Флорида) и Атланте (штат Джорджия) на аналогичные акции протеста вышли несколько человек. Они выражали уверенность в том, что на состоявшихся в ноябре 2020 года выборах имели место массовые фальсификации.

Опасения американских властей относительно возможных вспышек насилия, в частности, были обусловлены тем, что 6 января сторонники Трампа, который в то время являлся действующим президентом США, попытались воспрепятствовать утверждению в американском Конгрессе итогов прошедших 3 ноября прошлого года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джозеф Байден.

В ходе беспорядков внутри здания Конгресса США полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой смерти еще трех человек, квалифицирующиеся как ЧП медицинского характера. После столкновений умер также сотрудник полиции Капитолия. Байден в среду вступил в должность президента США.