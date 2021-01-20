Победа демократии и единство нации. О чем говорил Байден в своей инаугурационной речи

Слово "единство" чаще других произносилось в речи Байдена. По его мнению, если единство американской нации не будет восстановлено, вся страна погрузится в хаос.

Политик отметил, что "всей душой стремится к сплочению Америки, единению народа", и попросил американцев присоединиться к нему в этом, чтобы вместе "бороться с гневом, ненавистью, экстремизмом, беззаконием, насилием, болезнями и безработицей".

Новый президент призвал жителей США дать ему шанс и пообещал, что "будет сражаться" за тех, кто не поддержал его на выборах, "так же отчаянно", как и за тех, кто поддержал.