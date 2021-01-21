Байден отменил введенный Трампом режим ЧП в связи с ситуацией на границе с Мексикой

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Новый президент США Джозеф Байден в среду отменил введенный его предшественником на этом посту Дональдом Трампом режим чрезвычайного положения в связи с ситуацией на американо-мексиканской границе. Трансляция подписания соответствующего указа велась на сайте Белого дома. Этот указ стал одним из первых распоряжений, под которыми свою подпись поставил демократ.

15 января Трамп продлил еще на год действие соответствующего режима ЧП. Одной из главных причин его введения стала необходимость получения средств на финансирование возведения стены на американо-мексиканской границе в обход Конгресса. Так, для этой цели республиканец в начале 2019 года смог заручиться суммой в размере $8 млрд.

В середине декабря прошлого года газета The Washington Post сообщила, что возможный отказ новой администрации Байдена от строительства ограждения на южной границе позволит сэкономить бюджету страны $2,6 млрд.

При Трампе борьба с нелегалами - пресечение их попыток пробраться в США и депортация тех, кому это удалось, - активизировалась. Еще во время предвыборной кампании в 2016 году он обещал своим сторонникам проводить более жесткую иммиграционную политику и усилить пограничный контроль. Республиканец был убежден в том, что нелегальные иммигранты являются преступниками.

В октябре 2018 года он пригрозил, что закроет южную границу, если мексиканские власти не остановят идущий через их страну поток мигрантов из государств Центральной Америки, стремящихся попасть в США. Кроме того, Трамп распорядился направить на помощь пограничникам несколько тысяч военнослужащих. 15 февраля 2019 года он подписал декларацию о введении режима ЧП на границе с Мексикой. Это позволило американской администрации направить средства на возведение или ремонт ограждений на нескольких участках границы. Тогда в Белом доме полагали, что это поможет пресечь нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.