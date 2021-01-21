Нацгвардия США не зафиксировала каких-либо происшествий в Вашингтоне в день инаугурации

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Сотрудники Национальной гвардии США не были свидетелями каких-либо происшествий в американской столице в деньги инаугурации Джозефа Байдена. Об этом в среду в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил представитель Нацгвардии штата Пенсильвания капитан Кори Джонсон.

Победа демократии и единство нации. О чем говорил Байден в своей инаугурационной речи

"Все было прекрасно. Это была гладкая передача полномочий от одного президента к следующему. Никаких инцидентов, [свидетелями которых были бы бойцы] Национальной гвардии [не произошло]", - заявил он. "На самом деле люди, жители Вашингтона, были <...> готовы к взаимодействию, готовы помочь", - добавил Джонсон.

Он при этом не смог ответить на вопрос, когда в центре города будет восстановлено движение автотранспорта и демонтированы блокпосты и возведенные заграждения. "Я не могу говорить о том, когда точно это произойдет. Это зависит от гражданских властей", - сказал Джонсон.

Инаугурация Байдена состоялась в среду на ступенях Капитолия. В Вашингтоне в преддверии церемонии были усилены меры безопасности. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, закрыта для движения машин. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет. Кроме того, для обеспечения безопасности в Вашингтон со всех концов страны были направлены около 25 тыс. бойцов Национальной гвардии, 2,3 тыс. из них прибыли из Пенсильвании.

Части американской Нацгвардии расквартированы в каждом штате, они подчиняются губернаторам и президенту. Нацгвардия является организованным резервом Армии (сухопутных войск) и ВВС США, который может быть задействован в чрезвычайных ситуациях, например для ликвидации последствий стихийных бедствий, поддержания правопорядка.