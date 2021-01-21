В Белом доме рассказали о планах Байдена заняться восстановлением альянсов США

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Новый американский президент Джозеф Байден намерен заняться во внешней политике прежде всего восстановлением альянсов с участием США, пострадавших, по его мнению, от действий и решений предыдущего главы вашингтонской администрации Дональда Трампа. Об этом сообщила в среду на своем дебютном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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"Его [Байдена] приоритет - это прежде всего восстановление наших партнерств и альянсов в мире, восстановление места США за глобальным столом [переговоров]", - заявила официальный представитель нынешнего американского лидера.

"Вы видите свидетельства этого в возвращении [США] в Парижское соглашение по климату, возвращении во Всемирную организацию здравоохранения, в его [Байдена] планах взаимодействовать с партнерами и союзниками, работать вместе, чтобы заниматься многими угрозами и проблемами, с которыми мы сталкиваемся в мире, - отметила Псаки. - Думаю, на этом он [Байден] будет концентрировать внимание в предстоящие недели".

Псаки также заявила, что Белый дом пока не может объявить о каких-либо планах первого зарубежного визита Байдена. "На данный момент у меня нет для вас каких-либо деталей по зарубежной поездке [Байдена], надеюсь, [они] появятся в определенный момент времени", - отметила Псаки.

Администрация Байдена "работает всего только шесть часов", а журналисты уже спрашивают о зарубежной поездке, выразила изумление Псаки. При этом, отвечая на вопрос журналистов, она добавила, что готова к зарубежной поездке нового главы государства.

Вопрос о ядерной сделке с Ираном

Псаки также сообщила, что Байден намерен в качестве одной из приоритетных задач обсудить с лидерами других стран вопрос о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Президент ясно дал понять, что с помощью дипломатии США добиваются продления срока действия и укрепления ограничений на ядерную программу Ирана, - отметила она. - Для этого Иран должен возобновить практику соблюдения ограничений ядерной программы, предусмотренную соглашением. Мы ожидаем, что этот вопрос будет обсуждаться с нашими партнерами и союзниками".

В 2018 году президент Дональд Трамп принял решение о выходе из СВПД с Тегераном, после чего Вашингтон начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Байден ранее неоднократно заявлял о готовности вернуть США в СВПД.

Инаугурация Байдена состоялась в среду на ступенях Капитолия в Вашингтоне. 46-й президент США вступил в должность незадолго до полудня по местному времени (20:00 мск).