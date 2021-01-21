Власти США прекратили отправку просителей убежища в Мексику до ожидания судебных слушаний

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США в среду объявило о завершении программы, в рамках которой десятки тысяч мигрантов вынуждены были несколько месяцев ожидать в Мексике судебных слушаний по предоставлению им статуса беженца в Соединенных Штатах. Об этом говорится в распространенном заявлении МВБ.

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Программа под названием "Протоколы о защите мигрантов" (MPP) была учреждена 45-м президентом США Дональдом Трампом. "Сегодня [в среду] МВБ объявляет о приостановке приема новых участников в программу MPP. С завтрашнего дня, 21 января, министерство перестанет добавлять физических лиц в программу", - отмечается в заявлении.

Однако, добавили в ведомстве, введенные ранее ограничения на поездки в связи с пандемией остаются в силе. "Все нынешние участники MPP должны оставаться на своих местах до получения дополнительной информации от должностных лиц правительства США", - заключили в МВБ.

В среду новый президент США Джозеф Байден подписал ряд указов, в том числе и смягчил миграционное законодательство страны.