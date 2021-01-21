Суд лишил члена кабмина Каталонии права занимать госдолжности из-за неповиновения

МАДРИД, 21 января. /ТАСС/. Высший суд испанской Каталонии лишил члена регионального правительства Берната Соле права занимать государственные должности в течение года. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе юридической инстанции.

Соле занимает пост главы департамента по внешнеполитической деятельности, институциональным отношениям и прозрачности. Его признали виновным в неповиновении органам власти во время референдума о независимости Каталонии 2017 года, когда он занимал пост мэра населенного пункта Аграмун.

Как говорится в документе юридической инстанции, суд приговаривает Соле к штрафу в размере €16,8 тыс., а также "лишает права занимать должности <...> на местном, провинциальном, автономном, государственном или наднациональном уровнях на период в один год". Суд обратил внимание на "активное участие" Соле в организации плебисцита о независимости.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали никогда ранее не применявшуюся 155-ю статью конституции, которая позволила ограничить самоуправление региона.

14 октября 2019 года Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, к тюремному заключению на сроки до 13 лет.