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NBC: нацгвардейцев после возмущения вернули на постой в Капитолий, переселив из гаража

Их специально призвали в Вашингтон для охраны здания Конгресса и обеспечения безопасности на церемонии вступления в должность нового президента США

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Национальных гвардейцев США, переселенных по завершении инаугурации Джозефа Байдена из здания Конгресса в автомобильный гараж, вернули обратно в Капитолий. Это, как сообщил в пятницу телеканал NBC, было сделано после возмущения со стороны законодателей и общественности таким отношением к резервистам, специально призванным в Вашингтон для охраны здания Конгресса и обеспечения безопасности на церемонии вступления в должность нового президента США 20 января.

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На следующий же день после инаугурации Байдена, как рассказали сами нацгвардейцы, полиция Капитолия попросила часть из них переместиться в гараж, так как своим присутствием в здании Конгресса они якобы создавали неудобства для возобновивших свою работу законодателей. Как только об этом стало известно, были предприняты меры для отмены вызвавшего волну негодования распоряжения, и уже в четверг вечером сенатор-демократ от штата Иллинойс Тэмми Дакуорт заявила о том, что гвардейцы возвращены в занимаемые ими ранее помещения, а полиция Капитолия принесла им свои извинения.

"Я просто не могу поверить в то, что этим бравым военнослужащим, к которым мы обратились для обеспечения защиты нашего Капитолия и нашей конституции в последние две недели, могли бесцеремонно велеть освободить здание", - приводит телеканал слова Дакуорт, ветерана ВС США, потерявшей обе ноги в ходе боевых действий в Ираке в 2004 году.

Законодатели отметили, что, хотя они и возобновили свою работу, здание Конгресса по-прежнему закрыто для публики, поэтому в нем вполне достаточно места для размещения и отдыха охраняющих его национальных гвардейцев. Некоторые из законодателей даже предложили свои офисы для постоя гвардейцев.

В настоящее время, по данным NBC, в Вашингтоне размещены почти 26 тыс. резервистов Национальной гвардии, вызванных в Вашингтон после беспорядков 6 января. В четверг 10 600 из них выполняли поставленную перед ними задачу по обеспечению безопасности в столице, а около 15 тыс. готовились к скорой отправке домой.

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