В Венгрии заявили, что резолюция Европарламента по Навальному не повлияет на связи с РФ

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Резолюция Европейского парламента (ЕП), принятая в четверг по ситуации с Алексеем Навальным, не окажет влияние на сотрудничество Москвы и Будапешта. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью РБК, фрагмент которого опубликован в субботу на сайте издания.

"Все это не повлияет ни на двустороннее сотрудничество России и Венгрии, ни на двустороннее сотрудничество России и любой западноевропейской страны в целом", - сказал Сийярто, комментируя соответствующее решение Европарламента.

Глава МИД Венгрии также сообщил, что тема задержания Навального не была частью повестки его прошедшего накануне визита в российскую столицу. "Я приехал сюда по очень, очень важным делам: договориться о закупках вакцины для венгров, чтобы спасти жизни людей и помочь экономике быстрее оправиться от трудностей из-за ограничений. Я приехал, чтобы договориться о продлении контракта, позволяющего нам закупать газ у России, на которую приходится 85% всего импорта газа, - сказал министр. - Есть крайне важные вопросы, требующие обсуждения на двустороннем уровне, и внутренние дела России - не часть этой повестки".

Сийярто посетил Москву 22 января. Он провел встречи с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, с российским коллегой Сергеем Лавровым и вице-премьером РФ Александром Новаком. Как сообщил Мурашко по итогам встречи с главой МИД Венгрии, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил контракт с венгерской стороной о поставке российской вакцины "Спутник V" против новой коронавирусной инфекции.

Депутаты Европейского парламента приняли 21 января резолюцию по ситуации с Навальным, в которой потребовали его освобождения, блокирования "Северного потока - 2", а также ужесточения санкций против России. Резолюции Европарламента не являются выражением официальной позиции ЕС и носят лишь рекомендательный характер даже для исполнительных структур самого Евросоюза.