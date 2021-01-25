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Президент Афганистана сообщил, что США пересматривают договор с "Талибан"

Как считает Ашраф Гани, с приходом в Белый дом Джо Байдена "новая глава открылась в отношениях между Кабулом и Вашингтоном"

ТАСС, 25 января. Новая администрация США пересматривает договор, заключенный между Вашингтоном и радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом, как сообщил афганский телеканал TOLOnews, сообщил в понедельник президента Афганистана Ашраф Гани.

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По его словам, Соединенные Штаты "в срочном порядке пересматривают свое соглашение с талибами". После этого, добавил Гани, представители Вашингтона "проведут обстоятельные консультации с Кабулом для выработки совместной дорожной карты с учетом этого договора".

Как считает афганский президент, с приходом в Белый дом президента Джо Байдена "новая глава открылась в отношениях между Кабулом и Вашингтоном". "Форма наших отношений, - полагает Гани, - будет на самом высоком уровне между правительствами двух стран".

Теги
АфганистанСШАГани, АшрафБайден, Джозеф (Джо)
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