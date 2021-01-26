Вице-президент США привела к присяге новую главу американского Минфина

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис привела к присяге новую руководительницу американского Министерства финансов Джанет Йеллен. Краткая торжественная церемония состоялась во вторник в Белом доме в присутствии супруга и сына Йеллен.

Первая женщина на посту министра финансов США. Что известно о Джанет Йеллен

Как передал пресс-пул Белого дома, присутствовавший при этом событии, вся церемония не заняла и трех минут. Харрис поблагодарила Йеллен за все, что та делает на благо страны.

Сенат Конгресса США утвердил выдвинутую президентом Джо Байденом кандидатуру Йеллен в должности министра финансов в понедельник. 74-летняя Йеллен стала первой женщиной, назначенной главой Минфина США. В 2014 году она была первой руководительницей Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка.

19 января на слушаниях в профильном комитете Сената, посвященных рассмотрению ее кандидатуры, Йеллен отметила, что намерена осуществить обстоятельный анализ деятельности финансового ведомства в сфере введения санкций против других стран. При этом она заявила о строгой приверженности ограничительным мерам в отношении России.

В 1967 году Йеллен с отличием окончила экономический факультет Университета Брауна, в 1971 году получила докторскую степень в Йельском университете.

В 1997-1999 годах она возглавляла Совет экономических консультантов Белого дома при президенте США Билле Клинтоне.