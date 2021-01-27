"Проверка на договороспособность". Мировые СМИ о телефонном разговоре Путина и Байдена

26 января президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Джо Байденом. Обмен мнениями на высшем уровне стал первым между политиками после избрания президента США на его пост. Наиболее яркие отклики мировой прессы — в материале ТАСС. США CNN: "Президент Джо Байден в первом телефонном разговоре со своим российским коллегой президентом Владимиром Путиным открыто поднял ряд вопросов — от недавней массированной кибератаки до предполагаемого отравления ведущего оппозиционера в стране. Телефонный звонок в середине дня (по вашингтонскому времени) соответствует обещанной Байденом начальной ставке на дипломатию в отношениях с одним из главных противников, с которым он ранее встречался, но не на равных... Длинный список тем первого разговора Байдена с Путиным иллюстрирует тревожное состояние отношение между Вашингтоном и Москвой, унаследованное от предыдущей администрации. Байден обвинил своего предшественника Дональда Трампа в том, что он был слишком мягок с Россией, а в ходе предвыборных дебатов назвал его "щенком Путина". Байден, по словам официальных лиц, намерен придерживаться более твердой линии в отношениях с Путиным. Он распорядился о проведении в администрации пересмотра по всем вопросам, связанным с Россией, и может ввести новые санкции. Но он также сделал начальную ставку на дипломатию в вопросе о ядерном соглашении, давая понять, что открыт для выстраивания рабочих отношений с Путиным...

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Перед телефонным звонком, сообщил источник, Байден провел несколько брифингов с высокопоставленными представителями правительства о позиции администрации и возможных ответах Путина на такие вопросы, как взлом Solarwinds и отравление Навального. Предшественник Байдена зачастую проводил телефонные разговоры с Путиным, не готовясь к ним, а однажды проигнорировал рекомендацию своих советников не поздравлять Путина с победой на выборах. Кроме того, Байден переговорил во вторник с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом — символический разговор, учитывая роль оборонительного блока в защите от российской агрессии в Европе. Он также поговорил с лидерами Франции, Германии и Великобритании, в том числе по вопросам, относящимся к России. Путин был одним из последних мировых лидеров, которые поздравили Байдена с победой на президентских выборах. Он ждал, когда окончательно прояснится поражение Трампа по итогам подсчета голосов выборщиков, чтобы передать официальное приветствие. Оба лидера встречались, когда Байден, будучи вице-президентом, посещал Москву". The New York Times: "Президент Джо Байден и президент Владимир Путин избежали нового витка гонки вооружений, согласившись продлить срок действия единственного оставшегося договора по ядерным вооружениям между двумя странами. В то же время официальные лица Белого дома заявили, что Байден высказал недовольство кремлевскому лидеру по поводу отравления оппозиционера и взлома компьютерных сетей правительственных ведомств и частных компаний в США. Это был первый телефонный разговор между лидерами двух крупнейших ядерных держав с того момента, как Байден вступил в должность президента. И многих наблюдателей интересовала как тональность беседы, так и ее содержание. Байден пообещал после победы на выборах, что Россия "заплатит высокую цену" за взлом компьютерных сетей, а его администрация в первые же часы после того, как он въехал в Белый дом, потребовала освобождения Алексея Навального, арест которого 17 января вызвал протесты в минувшие выходные дни по всей России… Этот звонок, по сути, — первый акт того, что обещает стать чрезвычайно конфронтационными отношениями между двумя лидерами… Согласно оценкам американских разведведомств во главе с ЦРУ, обнародованным до выборов 2020 года, Путин явно отдавал предпочтение переизбранию Дональда Трампа… Однако в ходе первого телефонного разговора, судя по заявлениям Белого дома и Кремля, стороны воздержались от оскорбительных высказываний, что является отражением того факта, что оба лидера признают необходимость взаимодействия друг с другом… Звонок был сделан по просьбе русских в то время, когда Байден принимает поздравления в связи со вступлением в должность от многих лидеров других стран. Но была еще одна насущная необходимость: срок действия ДСНВ, ограничивающего стратегические ядерные арсеналы двух стран, истекает 5 февраля.

В понедельник вечером две страны обменялись дипломатическими нотами о продлении действия договора еще на пять лет — это максимальный срок, предусмотренный соглашением

Данная договоренность не распространяется на тактические ядерные вооружения, равно как не отменяет решение Трампа выйти из ДРСМД… Но продление срока действия ДСНВ позволяет избежать дорогостоящей гонки вооружений". Newsweek: "Президент Джо Байден и российский президент Владимир Путин провели телефонный разговор во вторник. Это была их первая беседа с того момента, как главнокомандующий Вооруженными силами США принял присягу в текущем месяце…

На эту тему Путин поговорил по телефону с Байденом

Следует отметить, что Путин одним из последних среди мировых лидеров поздравил Байдена с победой на президентских выборах, прошедших в ноябре прошлого года. Российский лидер ждал до того момента, когда члены Коллегии выборщиков 14 декабря утвердили победу Байдена… Это стало резким контрастом по сравнению с выборами 2016 года, когда Путин одним из первых поздравил Трампа с победой… В своих предыдущих заявлениях Байден не стеснялся в выражениях, критикуя Путина и его правительство… Несмотря на напряженность в отношениях, администрация Байдена и правительство Путина, как представляется, соглашаются с тем, что важно продлить ДСНВ. И российские официальные лица, и представители администрации Байдена неоднократно в последние дни указывали на то, что необходимо предпринять шаги для продления срока действия данного договора". Associated Press: "Байден стремится к тому, чтобы кардинально отказаться от часто дружественной риторики своего предшественника Дональда Трампа по отношению к Путину. Однако новый президент также стремится оставить пространство для дипломатии, говоря российскому лидеру о том, что двум народам следует завершить продление договора о контроле над вооружениями, истекающего в начале следующего месяца, еще на пять лет, сообщили официальные лица, осведомленные о телефонном разговоре, но не уполномоченные обсуждать его публично. В отличие от своих предшественников, Байден не рассчитывал на "перезагрузку" отношений с Россией и вместо этого обозначил желание преодолевать разногласия с бывшим противником в холодной войне без обязательств устранить эти противоречия или наладить отношения. Но при этом он не стремится к прямой конфронтации с Россией с учетом насыщенной повестки дня во внутренней политике и предстоящих решений по Ирану и Китаю.

Согласно данным официальных лиц, Москва на прошлой неделе направила запрос о проведении разговора. Байден согласился, однако перед разговором захотел провести подготовку к нему с сотрудниками своего аппарата и побеседовать с европейскими союзниками, включая лидеров Великобритании, Франции и Германии

Байден до того, как созвониться с Путиным во вторник, провел разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, обещав сохранить приверженность Соединенных Штатов альянсу, основанному десятилетия назад в качестве оплота против агрессии со стороны России... Телефонный разговор состоялся в то время, когда Путин изучает последствия акций протеста в поддержку Навального, прошедших более чем в 100 городах России в выходные дни". Великобритания Financial Times: "Продление договора, который ограничивает количество ядерных боеголовок у обеих стран, рассматривалось как важная проверка способности новой администрации Джо Байдена работать с Владимиром Путиным. Аналитики прогнозировали, что окончание срока его действия стало бы толчком к новой дорогостоящей и потенциально опасной гонке ядерных вооружений". Independent: "Байден стремится задать новый тон в отношениях США с Россией, противником в холодной войне на протяжении второй половины XX века, который стремился подорвать американскую демократию и восстановить свое положение на международной арене под руководством Путина в последние два десятилетия. Новый президент-демократ не преследует цель очередной "перезагрузки" отношений с Путиным, о которой объявил Барак Обама во время первого президентского срока и которую большинство западных экспертов в области внешней политики сейчас считают провалом, но он также не хочет открытой конфронтации с российским коллегой". The Times: "Президент Байден бросил вчера вызов президенту Путину в связи с отравлением оппозиционного активиста Алексея Навального в своем первом телефонном разговоре со своим российским коллегой с момента вступления в должность. Он также выразил озабоченность по поводу свидетельств российского вмешательства в американские выборы, масштабной кампании кибершпионажа против американского правительства и сообщений о том, что Россия предлагала вознаграждение за (убийство) американских военнослужащих в Афганистане". BBC: "Джо Байден дал понять, что будет жестче относиться к Владимиру Путину, чем Дональд Трамп, который отказался заняться Кремлем и часто ставил под сомнение российское вмешательство в выборы 2016 года. По этому вопросу позиция Байдена самым принципиальным образом отличается от (курса) Трампа. Как сообщается, он сказал Путину, что знает о попытках России вмешаться как в выборы 2016 года, так и в выборы 2020 года. Байден также предупредил российского президента, что США готовы защищать себя от кибершпионажа и любых других атак.

Несмотря на примирительный подход Трампа, Кремль не выиграл от его президентства, поскольку его администрация ввела жесткие санкции против россиян по самым разным вопросам — от Украины до нападений на диссидентов

Джо Байден и его внешнеполитическая команда займут твердую позицию в отношении прав человека и намерений Путина в Европе. Однако они не идут на конфронтацию. Скорее, они надеются наладить отношения и сотрудничать там, где это возможно. В этом ключе оба президента согласились работать над продлением Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает в следующем месяце". Германия Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Опасность войны с применением ядерного оружия считалась значительно более высокой во время президентского срока Трампа, чем за последние три десятилетия. Одной из причин этого стало прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности". Франция Le Figaro: "Новый президент США Джо Байден проявил твердость во время переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, несмотря на "принципиальное согласие" по вопросам разоружения и призывы Москвы к нормализации отношений между двумя соперничающими державами. Американо-российские отношения находятся на самом низком уровне с момента окончания холодной войны, несмотря на бесполезные попытки сближения со стороны бывшего президента США Дональда Трампа. Его преемник Джо Байден хочет придерживаться более наступательной позиции". Le Monde: "Первый телефонный разговор, состоявшийся во вторник между новым президентом США и его российским коллегой, проиллюстрировал парадокс. Недоверие, выражаемое демократом по отношению к его коллеге, которое порывает со стремлением Дональда Трампа "поладить с Россией", не препятствует сближению. Администрация Байдена может поздравить себя с первым результатом — соглашением, позволяющем продлить на пять лет действие ДСНВ. Иранская ядерная проблема, которая также находилась на повестке этих переговоров, могла бы в дальнейшем способствовать аналогичному сотрудничеству". Италия La Repubblica: "Джо Байден впервые позвонил Владимиру Путину и поговорил с ним откровенно, не прибегая к любезностям, которые использовал Дональд Трамп... Байден попытался продемонстрировать уход от "благожелательности", которую часто проявлял по отношению к Путину его предшественник, но в то же время попытался оставить место для дипломатии, сказав российскому лидеру, что две страны должны продлить на пять лет Договор по стратегическим наступательным вооружениям до истечения срока его действия в начале следующего месяца.

В отличие от своих предшественников, Байден не надеется на "потепление" в отношениях с Россией

В то же время он указал, что хочет урегулировать разногласия с бывшим противником времен холодной войны... Он не стремится к прямой конфронтации с Россией, учитывая непростую внутреннюю повестку". La Stampa: "Байден дал понять, что США хотят мирно урегулировать разногласия с Россией, но в то же время готовы прибегнуть к более жестким методам, таким как санкции, если диалог не приведет ни к каким результатам. Это прямой отход от политики Трампа, который потребует от хозяина Кремля переосмысления стратегии… Байден не наивен: он знает, что стратегические интересы Вашингтона и Москвы сильно расходятся, и поэтому не питает иллюзий о "перезапуске" отношений. Но он считает, что сможет контролировать эти разногласия, продемонстрировав значительную жесткость, которую Трамп никогда не проявлял по причинам, которые еще предстоит прояснить. Одним словом, диалог возможен для достижения результата в таких вопросах, как, например, СНВ-3 или соглашение по ядерной программе Ирана. Но не будет никаких уступок по принципиальным спорным темам". Япония Nikkei shimbun: "Переговоры по поводу условий продления договора между администрацией бывшего президента США Трампа и Россией были сложными. В связи с этим возникли опасения, что, когда он истечет, рамки ядерного разоружения между США и Россией исчезнут, что подстегнет гонку вооружений с Китаем. Россия, по всей видимости, намерена использовать продление ДСНВ как ключ к поиску путей диалога с администрацией Байдена". Sankei shimbun:

Администрация бывшего президента Трампа изначально предлагала создать новую структуру ядерного разоружения, в которой будет участвовать Китай, но Китай отказался от этого предложения