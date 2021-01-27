Генсек ООН приветствует продление ДСНВ Россией и США

ООН, 27 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддерживает продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы видели сообщения о голосовании российским парламентом, а также сделанные заявления, - отметил он. - Генсек ООН последовательно поддерживает продление СНВ-3. Это хороший способ поддержки ограничений двух крупнейших ядерных арсеналов".

"Также это должно дать время США и России сесть за стол переговоров", - добавил он. По мнению Дюжаррика, это решение особенно актуально на фоне того, что ученые в США оставили символическую стрелку "Часов Судного дня" на ста секундах от конца света в связи с отсутствием в прошлом году прогресса в ядерном разоружении.

Во вторник российская и американская стороны обменялись нотами о продлении договора СНВ-3. В своей ноте посольство США в РФ предложило в соответствии с положениями договора продлить срок его действия "на период в пять лет до 5 февраля 2026 года". Российский МИД со своей стороны подтвердил "приемлемость данного предложения для Российской Федерации". В среду Госдума единогласно проголосовала за ратификацию этого соглашения, позже за нее проголосовал Совет Федерации.