Администрация Байдена изучает прежние договоренности США с талибами

"Что касается Афганистана, то нам необходимо понимать, что именно содержится в соглашениях, которые были достигнуты между Соединенными Штатами и [движением] "Талибан". Чтобы гарантировать, что мы полностью понимаем, какие обязательства взяло на себя [движение] "Талибан", какие обязательства на себя взяли мы. Поэтому мы этим [обзором и] занимаемся", - заявил глава американской дипломатии.

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Новая американская администрация во главе с президентом Джо Байденом продолжает изучать мирные договоренности, заключенные прежним правительством США с радикальным афганским движением "Талибан" (запрещено в России). Это подтвердил в среду на брифинге для журналистов госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он сообщил, что нынешняя исполнительная ветвь власти США решила сохранить пост американского спецпредставителя по Афганистану за Залмаем Халилзадом. "Что касается посла Халилзада, то да, мы попросили его продолжать ключевую работу, которой он занимается", - сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства.

29 февраля 2020 года предыдущая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом и "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы, в свою очередь, гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

Как объявил в середине ноября прошлого года Кристофер Миллер, являвшийся тогда и.о. министра обороны США, к 15 января 2021 года в Афганистане предполагалось оставить только 2,5 тыс. американских военнослужащих.