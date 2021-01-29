На Украине заявили, что не будут регистрировать вакцину "Спутник V"

КИЕВ, 29 января. /ТАСС/. Украина не планирует давать разрешение на регистрацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом в пятницу на брифинге заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

"Одна политическая сила просто подняла истерию по поводу регистрации российской вакцины "Спутник V". Сразу могу сказать, что <...> никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет", - сказал Степанов.

На Украине вакцинацию от коронавируса планируют начать в феврале. В конце прошлого года власти страны сообщили о заключении договора на поставку более 1,9 млн доз вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech. Украина также ожидает поставки вакцины по программе COVAX (международный механизм в рамках ВОЗ, призванный содействовать получению вакцин от коронавируса менее благополучными странами). На первом этапе Киев получит 1,2 млн доз препарата, а всего, по данным Минздрава, Украине выделят 8 млн доз.

Украина ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцины от коронавируса, кроме российских. В то же время харьковская компания "Биолек" подала в органы власти документы для госрегистрации "Спутник V", в том числе для производства этой вакцины на территории страны. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявлял о целесообразности государственной регистрации российской вакцины "Спутник V".