В Лос-Анджелесе из-за протестов временно закрыли крупный пункт вакцинации от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Один из крупнейших в США пунктов вакцинации от коронавируса в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в субботу на время прекратил принимать граждан из-за демонстрации, участники которой выступали против прививок от инфекции. Об этом сообщила газета Los Angeles Times .

Как проходит вакцинация от коронавируса в разных странах

Указанный центр расположен на территории стадиона. Вход в него закрыли примерно на час сотрудники службы пожарной охраны в целях безопасности из-за демонстрации. В ней приняли участие около 50 человек.

В числе манифестантов были представители движений, выступающих против вакцинации, а также члены ультраправых объединений. Они призывали местных жителей не вакцинироваться. Протестующие, в частности, заявляли, что это якобы может быть опасно, и выступали с критикой властей Калифорнии.

Во время демонстрации никто не пострадал. Об арестах не сообщалось.