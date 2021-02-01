Малайзия призвала решить избирательные противоречия в Мьянме путем диалога

СИНГАПУР, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Малайзии призвали к поддержанию мира и безопасности в Мьянме, а также разрешению избирательных противоречий посредством диалога и на основе закона. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД страны.

В Куала-Лумпуре "выражают серьезную обеспокоенность последними событиями в Мьянме". "Мы призываем военных и все участвующие стороны приложить все усилия для поддержания мира и стабильности, следовать законам, а также разрешать все избирательные расхождения посредством диалога в мирном ключе", - указали в ведомстве.

"Малайзия, будучи близким соседом и партнером по Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, последовательно выступает за мир и стабильность, что является важнейшим элементом на пути прогресса и процветания региона, в том числе Мьянмы", - подчеркивается в заявлении. "Мы поддерживаем демократические процессы в этой стране", - отметили в МИД.