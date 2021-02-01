Япония призывает освободить задержанных руководителей Мьянмы

ТОКИО, 1 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии выражает серьезную обеспокоенность в связи с переворотом в Мьянме и призывает военных отпустить задержанного государственного советника, главу МИД Аун Сан Су Чжи и других представителей руководства страны. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабмина Кацунобу Като.

"Мы серьезно обеспокоены подрывом процесса демократизации в Мьянме и введением в стране чрезвычайного положения. Мы призываем военных освободить задержанных руководителей страны, включая государственного советника Аун Сан Су Чжи. Правительство Японии решительно поддерживает процесс демократизации в Мьянме. Япония призывает вооруженные силы как можно скорее восстановить демократическую политическую систему", - сказал он.

Като также заявил, что на данный момент нет информации о пострадавших в Мьянме японских гражданах. Как сообщил телеканал NHK, японские компании, которые ведут свой бизнес в Мьянме, в основном постарались перевести своих сотрудников на удаленную работу, а также обратились к ним с рекомендацией не выходить на улицу без необходимости. Японские граждане, которые проживают в Мьянме, жалуются на перебои с мобильной связью и интернетом.

Вместе с тем они отмечают, что жизнь в городах пока изменилась не сильно: магазины и другие торговые точки по большей части работают. Исключение составляют банкоматы. К ним, по сообщениям японцев, выстраиваются очереди, есть информация о проблемах со снятием наличных.