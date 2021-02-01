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Политический кризис в Мьянме

Сотни людей собрались возле посольства Мьянмы в Бангкоке, призывая освободить задержанных

В Таиланде проживает порядка 2 млн мьянманских иммигрантов

БАНГКОК, 1 февраля. /ТАСС/. Несколько сотен человек, среди которых присутствуют мьянманские иммигранты, собрались в понедельник возле посольства Мьянмы в Бангкоке в связи с задержанием в республике высокопоставленных официальных лиц, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Многие люди держат портреты государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, которая также была задержана военными. Звучат призывы к освобождению официальных лиц и осуждение действий военных. На месте дежурят около 50 сотрудников полиции.

Одними из организаторов мероприятия являются добровольцы из организации We Volunteer, которые обеспечивали безопасность на антиправительственных демонстрациях в Таиланде. В королевстве проживает порядка 2 млн мьянманских иммигрантов. "Многие люди думают, что это не связано [даже] с Таиландом, но это касается всего мира, поскольку военный переворот затрагивает любую демократию", - заявил один из активистов.

Теги
ТаиландМьянмаПолитический кризис в Мьянме
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