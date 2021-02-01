Reuters: военные в Мьянме заблокировали парламентариев в их резиденции

ТАСС, 1 февраля. Мьянманские военные удерживают парламентариев в депутатской резиденции в столице страны Нейпьидо. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей законодательного органа республики.

Военные в Мьянме объявили чрезвычайное положение. Что известно о ситуации в стране

Грузовики Вооруженных сил Мьянмы заблокировали выезды из жилого комплекса, где проживают депутаты во время заседаний парламента. По данным агентства, парламентариям не разрешают покидать их резиденцию.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Были задержаны порядка 30 человек, включая президента Вин Мьина и государственного советника, главу МИД и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства. В стране работает с перебоями интернет, отключены государственные телеканалы.