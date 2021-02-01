Регулятор в Латвии в течение 10 дней решит об ограничении вещания телеканала "Россия-РТР"

РИГА, 1 февраля. /ТАСС/. Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии в течение 10 дней планирует принять решение об ограничении ретрансляции телеканала "Россия-РТР" на территории республики. Об этом в понедельник сообщил председатель этого ведомства, контролирующего деятельность теле- и радиоретрансляторов в стране, Иварс Аболиньш.

В интервью местному агентству LETA Аболиньш напомнил, что НСЭСМИ ранее начал процедуру ограничения вещания телеканала "Россия-РТР". Продолжая оценивать допущенные телеканалом нарушения, на прошлой неделе сотрудники ведомства встретились с представителями "Россия-РТР", а на 2 февраля запланированы переговоры со шведским регулятором СМИ, выдавшим телеканалу лицензию на вещание. "Предполагается, что решение об ограничении ретрансляции телеканала с учетом всех фактов будет принято в течение десяти дней", - сказал он.

Глава НСЭСМИ также поддержал решение крупнейшей местной телекоммуникационной компании Tet прекратить ретрансляцию на территории Латвии пяти российских телеканалов. "Видимо, у них были обоснованные причины так поступить. В целом с точки зрения безопасности информационной среды Латвии такое решение является похвальным, поскольку уменьшит объем российской пропаганды", - сказал Аболиньш.

Телекоммуникационная компания Tet, 51% капитала которой принадлежит государству, сообщила, что с 1 февраля прекращает ретрансляцию на территории Латвии пяти российских телеканалов - Первого балтийского канала, "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Причиной такого решения стали опасения из-за возможного несоблюдения санкционного режима.

В июле прошлого года НСЭСМИ начал процедуру ограничения телеканала "Россия-РТР", который зарегистрирован в Швеции, на территории Латвии. Претензии ведомства вызвала передача "60 минут", показанная в эфире телеканала 10 июля. По утверждению НСЭСМИ, слова ведущей программы и участников, которые обсуждали ситуацию на Украине, можно расценить как разжигание ненависти. Таким образом, по мнению совета, в содержании телеканала были обнаружены признаки нарушения одной из статей латвийского закона о СМИ.

Это не первые попытки НСЭСМИ ограничить ретрансляцию телеканала "Россия-РТР" на территории Латвии. В 2014 году совет запретил ретрансляцию этого телеканала на три месяца, решив, что в его передачах распространялась информация, якобы содержавшая признаки "военной пропаганды". В 2016 году ведомство запретило ретрансляцию и распространение телепрограмм "Россия-РТР" уже в течение шести месяцев, увидев в содержании телеканала признаки нарушения ряда статей закона об электронных СМИ Латвии и разжигания вражды. В 2019 году решением совета ретрансляция телеканала "Россия-РТР" была приостановлена на три месяца тоже за приписываемое ему разжигание ненависти.