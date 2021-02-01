МИД ФРГ: ряд стран ЕС упоминали "Северный поток - 2" в дискуссии о санкциях против России

БЕРЛИН, 1 февраля. /ТАСС/. Принципиальная позиция правительства ФРГ по проекту строительства газопровода "Северный поток - 2" не изменилась. Об этом заявила в понедельник на брифинге представитель германского правительства Мартина Фиц.

"Правительство ФРГ в последние дни подчеркивало, что не изменило свою принципиальную позицию по "Северному потоку - 2", - сказала она.