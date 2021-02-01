МИД ФРГ: ряд стран ЕС упоминали "Северный поток - 2" в дискуссии о санкциях против России

БЕРЛИН, 1 февраля. /ТАСС/. Принципиальная позиция правительства ФРГ по проекту строительства газопровода "Северный поток - 2" не изменилась. Об этом заявила в понедельник на брифинге представитель германского правительства Мартина Фиц.
"Правительство ФРГ в последние дни подчеркивало, что не изменило свою принципиальную позицию по "Северному потоку - 2", - сказала она.
В свою очередь представитель МИД Германии Кристофер Бургер отметил, что правительство его страны "находится в тесном контакте с Францией" по вопросу воплощения проекта. Так он прокомментировал заявление госсекретаря по делам Европы при МИД Франции Клемана Бона, выразившего ранее в понедельник сомнения по поводу целесообразности строительства трубопровода. "Правительства различных европейских стран в прошлом предлагали это сделать (включить тему "Северного потока - 2" в дискуссию о санкциях - прим. ТАСС), это не новость, но вы знаете позицию правительства Германии, в ней ничего не изменилось", - добавил Бургер.
Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени трубопровод завершен на 94%.