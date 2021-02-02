МИД Китая призвал США вернуться в ядерную сделку с Ираном без предварительных условий

ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/. Китай призывает новую администрацию США вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе без каких-либо предварительных условий. Об этом во вторник на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"В настоящее время СВПД находится в ключевой фазе. Актуальной задачей является форсирование каждой из сторон выполнения условий консенсуса, достигнутого в ходе переговоров глав МИД стран - участниц сделки, состоявшихся в декабре прошлого года, который состоял в том, чтобы оказать воздействие на США для их скорейшего возвращения в СВПД без каких-либо предварительных условий и обеспечения отмены всех санкций", - отметил он.

"В то же время Иран должен на основании этого возобновить выполнение условий соглашения. Китай придает большое значение нынешней ситуации и поддерживает контакты со всеми соответствующими сторонами", - добавил дипломат. "Мы поддерживаем решение существующих проблем на поэтапной основе и продолжим работать с соответствующими сторонами и международным сообществом для скорейшего возвращения СВПД на верный путь и политического урегулирования", - резюмировал он.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в понедельник в интервью телеканалу CNN заявил, что считает возможным создание спецмеханизма по координации усилий для возврата к полному выполнению условий ядерной сделки.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США вернутся к исполнению своих обязательств в рамках ядерной сделки, после того как Иран начнет полностью выполнять условия соглашения. В Тегеране в свою очередь такие заявления назвали разочаровывающими и подчеркнули, что вместо выдвижения условий Вашингтону следует определить, как отменить односторонние санкции в отношении Ирана, которые идут вразрез с резолюцией Совбеза ООН, закрепившей СВПД.