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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

История иранской ядерной сделки

5 января иранские власти заявили о дальнейшем сокращении обязательств по ядерной сделке
Описание
© REUTERS/Leonhard Foeger

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 января 2020 года иранские власти заявили о дальнейшем сокращении обязательств по ядерной сделке 2015 года (пятый этап). Тегеран не будет соблюдать ограничения, установленные в Совместном всеобъемлющем плане действий, о количестве центрифуг для обогащения урана, которые он мог использовать. Вместе с тем власти Ирана намерены и дальше сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

ТАСС рассказывает об истории соглашения и его реализации.

Всеобъемлющее соглашение

Официальное название документа - Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД). Он был подписан 14 июля 2015 года в Вене Исламской Республикой Иран (ИРИ) и группой стран в составе Великобритании, США, России, Франции, Китая и Германии, известной как "шестерка" международных посредников. Подписанию предшествовали длительные переговоры, которые неоднократно были на грани срыва (с 2004 года их вели Франция, Германия и Великобритания, в 2006 году к ним присоединились США, Россия и Китай, отсюда второе название "евротройка + 3"). Заключение этого документа ознаменовало окончание кризиса, начавшегося в 2004 году, когда западные страны стали подозревать Иран в разработке ядерного оружия, в связи с чем в отношении Тегерана были введены санкции и страна оказалась в международной изоляции.

Основные положения СВПД

Всеобъемлющий план включает взаимные обязательства сторон.

Иран обязался в течение 15 лет не обогащать уран более чем на 3,67% (такой уран используется в энергетических реакторах, уран с обогащением до 20% - в исследовательских и экспериментальных реакторах, с обогащением более 20% - для создания ядерного оружия) и поддерживать запасы обогащенного урана на уровне, не превышающем 300 кг, а также не сооружать дополнительных тяжеловодных реакторов, не накапливать тяжелую воду (более 130 тонн) и не заниматься разработкой ядерного взрывного устройства. Избыточное количество ядерного материала Иран должен продавать в обмен на природный уран, а отработанное ядерное топливо вывозить за пределы страны. Завод по обогащению урана в Фордо Иран обязан перепрофилировать в ядерный, физический и технологический центр, а тяжеловодный реактор в Араке перестроить для проведения ядерных исследований в мирных целях и производства радиоизотопов для медицинских и промышленных целей. В соответствии с соглашением эксперты МАГАТЭ должны проводить мониторинг иранских ядерных объектов на протяжении 25 лет.

При условии выполнения этих обязательств документ предусматривает поэтапную отмену санкций, введенных ООН, ЕС и отдельными государствами и касающихся торговли, технологий, финансов и энергетики.

Шаги по реализации соглашения

20 июля 2015 года Всеобъемлющий план был единогласно утвержден Советом Безопасности ООН (резолюция 2231), 13 октября он получил одобрение иранского Меджлиса (парламента), 18 октября вступил в силу.

16 января 2016 года МАГАТЭ подтвердило выполнение Ираном всех обязательств в соответствии с СВПД. В тот же день ООН, США и ЕС смягчили некоторые экономические и финансовые ограничения, введенные в отношении Ирана в связи с его ядерной программой.

Выход США

США принимали активное участие в разработке соглашения при президенте Бараке Обаме (2009-2017). Пришедший в Белый дом в 2017 году Дональд Трамп обвинил Иран в несоблюдении договоренностей. Выступая с трибуны Генассамблеи ООН 19 сентября 2017 года, он назвал СВПД "худшей сделкой в истории США", а Иран - "страной-изгоем, которая экспортирует насилие, кровопролитие и хаос". Кроме того, Вашингтон критиковал документ за то, что в нем плохо проработаны меры контроля и игнорируются ракетные программы Ирана.

8 мая 2018 года, несмотря на заявления МАГАТЭ о выполнении Ираном обязательств по СВПД, США объявили о выходе из этого документа. В августе 2018 года Вашингтон восстановил некоторые ограничения на торговлю с Тегераном, а в ноябре возобновил санкции в отношении Ирана в полном объеме. Под их действие подпали экспортные поставки иранской нефти, а также более 700 банков, компаний и физических лиц. Кроме того, американские санкции были распространены на сотрудничающие с Ираном страны.

Требования Ирана к "евротройке"

Комментируя решение США о выходе из соглашения, президент Ирана Хасан Роухани заявил, что этот шаг открывает Тегерану путь "для любых действий". При этом Роухани заявил о намерении сохранить сделку, которая, по его словам, "с этого момента действует между Ираном и пятью другими странами". Позже иранская сторона добавила, что будет соблюдать условия соглашения о ядерной программе, если Евросоюз сможет компенсировать урон от американских санкций. Тегеран выдвинул европейским партнерам ряд условий, среди которых обеспечение гарантий со стороны европейских банков о продолжении торгового сотрудничества после выхода США из СВПД.

Сокращение обязательств Ирана

Однако из-за американских санкций европейские государства практически прекратили экономические отношения с Ираном.

В связи с тем что "евротройка" не предпринимала конкретных шагов в поддержку иранской экономики, в частности касающихся продажи нефти и снятия банковских санкций, 8 мая 2019 года, ровно через год после выхода из сделки США, Тегеран уведомил ее оставшихся участников о решении приостановить исполнение части своих обязательств на два месяца (до 7 июля). 15 мая Тегеран остановил продажу имеющегося у него избытков обогащенного урана и тяжелой воды в другие страны, а 17 июня заявил, что оставляет за собой право на хранение на территории страны свыше 300 кг обогащенного урана. Уже 1 июля запасы в стране обогащенного до 3,67% урана превысили объемы в 300 кг. Эту информацию подтвердили в МАГАТЭ.

7 июля 2019 года Иран перешел ко второму этапу сокращения обязательств по СВПД - обогащению урана выше уровня 3,67%. Это решение было принято в связи с тем, что запущенный в июне 2019 года европейскими странами инструмент поддержки торговых расчетов с Ираном в обход санкций США INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges) действовал в пилотном режиме и не распространялся на сделки с нефтью. Тогда же иранские власти пообещали сокращать свои обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

В преддверии третьего этапа сокращения иранских обязательств Франция выступила с предложением обсудить с США возможность предоставления Ирану права реализовывать около 700 тыс. баррелей нефти в сутки или кредита на $15 млрд в обмен на возобновление выполнения Тегераном обязательств по СВПД в полном объеме. Однако президент Ирана Хасан Роухани заявил, что ИРИ не собирается начинать двусторонние переговоры с США. 6 сентября 2019 года Тегеран отказался от ограничений исследовательской деятельности и запустил дополнительный блок из 30 центрифуг нового поколения IR-6 для обогащения урана, а также в 10 раз увеличил производство низкообогащенного урана (с 450 г до 5 тыс. г в день).

6 ноября 2019 года Иран перешел к очередному этапу сокращения обязательств, начав подачу газа в центрифуги на заводе по обогащению урана в Фордо. 9 ноября 2019 года власти Ирана сообщили, что отказались от плана по преобразование объекта в Фордо в международный центр ядерных исследований.

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