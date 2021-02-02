Экс-президент Армении Кочарян собирается в Москву для участия в заседании в АФК "Система"

ЕРЕВАН, 2 февраля. /ТАСС/. Бывший президент Армении Роберт Кочарян, которому суд разрешил с 3 по 8 февраля выехать за рубеж, собирается в Москву для участия в заседании совета директоров АФК "Система". Об этом сообщил ТАСС руководитель канцелярии экс-президента Виктор Согомонян.

"[Бывший] президент Кочарян собирается отправиться в Москву для участия в заседании совета директоров АФК "Система", - сказал он.

Второй президент Армении Кочарян с 2009 года является независимым членом совета директоров АФК "Система".

Кочарян, возглавлявший Армению в 1998-2008 годах, является фигурантом дела о свержении в марте 2008 года конституционного строя, по которому вместе с ним проходят Юрий Хачатуров - на тот момент заместитель главы Минобороны (с 2017 по 2018 год - генсек ОДКБ), а также экс-министр обороны Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян. Процесс по этому делу начался 12 сентября 2019 года в ереванском суде общей юрисдикции.

В декабре прошлого года суд уже выдавал Кочаряну разрешение на выезд из страны. Тогда сообщалось, что он посещал Россию с трехдневным частным визитом.