Ереванский суд разрешил экс-президенту Армении Кочаряну с 3 по 8 февраля выехать за рубеж

ЕРЕВАН, 2 февраля. /ТАСС/. Суд общей юрисдикции Еревана разрешил бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну, который обвиняется в свержении конституционного строя в 2008 году, с 3 по 8 февраля выехать за рубеж. Об этом во вторник в ходе судебного заседания заявил прокурор Геворг Багдасарян.

"Мы получили документ из полиции, согласно которому вы разрешили Роберту Седраковичу Кочаряну с 3 по 8 февраля выехать за рубеж. Нам не понятно, почему такие вопросы не обсуждаются во время заседания и почему Генеральная прокуратура как сторона обвинения не получила ваше решение", - обратился он к судье Анне Данибекян.

Судья Данибекян ответила, что сторона обвинения может получить соответствующие документы в секретариате суда и добавила, что Генпрокуратура может подать жалобу в Апелляционный суд.

Процесс по делу о свержении в марте 2008 года конституционного строя начался 12 сентября 2019 года в ереванском суде общей юрисдикции. По этому делу, помимо возглавлявшего Армению в 1998-2008 годах Кочаряна, проходят Юрий Хачатуров, на тот момент заместитель главы Минобороны (с 2017 по 2018 год - генсек ОДКБ), а также экс-министр обороны Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян.