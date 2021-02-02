В Госдепе заявили, что США продолжат программы гуманитарной помощи Мьянме

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не будут вводить ограничения на программы гуманитарного содействия Мьянме, в том числе касательно помощи народности рохинджа. Об этом заявил во вторник в ходе телефонного брифинга для журналистов представитель Госдепартамента США высокого ранга.

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"Мы продолжим программы, которые приносят пользу народу Мьянмы напрямую, включая программы гуманитарного содействия и поддержки демократии, - сказал он. - <...> Продолжим программы гуманитарной помощи народности рохинджа и другим нуждающимся слоям населения. Однако мы будем проводить обзор всех программ помощи Мьянме".

Представитель ведомства отметил, что Вашингтон в рамках обзора изучит, являются ли косвенными получателями помощи военные или отдельные сотрудники низшего ранга. Вместе с тем он вновь подчеркнул, что гуманитарное содействие рохинджа под ограничения не подпадет.