В Пентагоне не рассматривают какого-либо своего участия в событиях в Мьянме

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не рассматривают сейчас возможность какого-либо участия своих военных в урегулировании ситуации в Мьянме. Об этом заявил во вторник на брифинге помощник шефа Пентагона по связям с общественностью Джон Кирби.

"Как военные вовлечены [в события в Мьянме]? Я не предвижу сейчас этого, американского военного решения или действий, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Мы с тревогой наблюдаем за событиями в Мьянме. Но я не вижу сейчас никакой роли американских военных".

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Были задержаны несколько сотен человек, включая президента Вин Мьина и фактического руководителя страны Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства. Военные также отстранили 24 министров и их заместителей и сообщили о назначении 11 новых чиновников, ответственных за сферы финансов, здравоохранения, иностранных дел, обороны.