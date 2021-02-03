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В офисе Зеленского объяснили решение о санкциях в отношении ТВ противодействием пропаганде

Как заявил советник главы офиса Михаил Подоляк, санкции - это "совсем не про медиа и не про свободу слова"

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Решение о введении санкций в отношении украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK объясняется необходимостью противодействия пропаганде. С таким заявлением выступил в среду советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк.

"Это абсолютно прозрачное решение <...> Данные телеканалы весьма активно и часто открыто используются как инструменты чужой, иностранной пропаганды на Украине", - сказал он в комментарии изданию "Фокус".

По словам советника, санкции в отношении телеканалов - это "ответ на ежедневные информационные и пропагандистские атаки", это "совсем не про медиа и не про свободу слова". При этом он обвинил администрацию бывшего президента страны Петра Порошенко в том, что та на протяжении многих лет якобы "активно содействовала формированию этого пропагандистского пула".

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, а также против депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который через украинский медиахолдинг "Новости" владеет этими СМИ. Все три телеканала уже прекратили эфирное вещание на Украине. Их программы теперь доступны для просмотра только на видеохостинге YouTube.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичЗеленский, Владимир Александрович
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