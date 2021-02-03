В офисе Зеленского объяснили решение о санкциях в отношении ТВ противодействием пропаганде

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Решение о введении санкций в отношении украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK объясняется необходимостью противодействия пропаганде. С таким заявлением выступил в среду советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк.

"Это абсолютно прозрачное решение <...> Данные телеканалы весьма активно и часто открыто используются как инструменты чужой, иностранной пропаганды на Украине", - сказал он в комментарии изданию "Фокус".

По словам советника, санкции в отношении телеканалов - это "ответ на ежедневные информационные и пропагандистские атаки", это "совсем не про медиа и не про свободу слова". При этом он обвинил администрацию бывшего президента страны Петра Порошенко в том, что та на протяжении многих лет якобы "активно содействовала формированию этого пропагандистского пула".

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, а также против депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который через украинский медиахолдинг "Новости" владеет этими СМИ. Все три телеканала уже прекратили эфирное вещание на Украине. Их программы теперь доступны для просмотра только на видеохостинге YouTube.