СМИ: военные в Мьянме освободили 400 человек, включая депутатов от правящей партии

ТОКИО, 3 февраля. /ТАСС/. Мьянманские военные освободили около 400 задержанных ранее человек, включая депутатов парламента от правящей партии Национальная лига за демократию (НЛД). Об этом в среду сообщило агентство Kyodo .

Отмечается, что всем им было приказано вернуться в свои жилища. В то же время подчеркивается, что руководство НЛД, включая лидера партии Аун Сан Су Чжи, все еще находится под домашним арестом.

Между тем, как передает корреспондент ТАСС, у здания МИД Японии в Токио несколько сотен человек проводят акцию против военного переворота в Мьянме. Представители мьянманской общины, занявшие тротуары перед зданием японского внешнеполитического ведомства и у прилегающих зданий в квартале министерств в центе Токио, держат портреты Аун Сан Су Чжи и скандируют лозунги: "Долой диктатуру генералов! Свободу Аун Сан!" На месте демонстрации за порядком следят сотрудники японских правоохранительных органов, о каких-либо нарушениях правопорядка или столкновениях не сообщается.