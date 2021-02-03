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Политический кризис в Мьянме

СМИ: военные в Мьянме освободили 400 человек, включая депутатов от правящей партии

По данным агентства Kyodo, руководство правящей партии Национальная лига за демократию, включая ее лидера Аун Сан Су Чжи, все еще находится под домашним арестом

ТОКИО, 3 февраля. /ТАСС/. Мьянманские военные освободили около 400 задержанных ранее человек, включая депутатов парламента от правящей партии Национальная лига за демократию (НЛД). Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

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Отмечается, что всем им было приказано вернуться в свои жилища. В то же время подчеркивается, что руководство НЛД, включая лидера партии Аун Сан Су Чжи, все еще находится под домашним арестом.

Между тем, как передает корреспондент ТАСС, у здания МИД Японии в Токио несколько сотен человек проводят акцию против военного переворота в Мьянме. Представители мьянманской общины, занявшие тротуары перед зданием японского внешнеполитического ведомства и у прилегающих зданий в квартале министерств в центе Токио, держат портреты Аун Сан Су Чжи и скандируют лозунги: "Долой диктатуру генералов! Свободу Аун Сан!" На месте демонстрации за порядком следят сотрудники японских правоохранительных органов, о каких-либо нарушениях правопорядка или столкновениях не сообщается.

Теги
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