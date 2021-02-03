Пресс-секретарь Зеленского призвала СМИ не сотрудничать с "государством-агрессором"

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что блокирование телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова и призвала СМИ не сотрудничать с "государством-агрессором".

"Блокирование телеканалов так называемого пула Виктора Медведчука, которые фиктивно оформлены на его соратника Тараса Козака, не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова", - написал Мендель в Facebook и призвала "соблюдать закон, этические правила и журналистские стандарты, не сотрудничать с государством-агрессором и избегать финансирования и навязывания редакционной политики с его стороны".

При том Мендель утверждает, что каналы стали одним из инструментов войны против Украины. "Эти телеканалы давно забыли, что такое журналистские стандарты, проверка фактов или освещение по крайней мере двух точек зрения. Но они превратились в инструмент пропаганды, который используется в интересах государства-агрессора, которое нарушило суверенитет и государственные границы Украины. Уже даже подтверждено финансирование этих каналов из России", - отметила она.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против трех телеканалов и их владельца - депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака. Ограничения предполагают аннулирование или приостановку действия лицензий, запрет использовать распространение сигнала вещателя на Украине, прекращение предоставления услуг по ретрансляции телепрограмм. Предусмотрена также блокировка активов телеканалов, запрет на вывод капиталов за пределы страны, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство. Эфирное вещание телеканалов прекращено. Запрещено также размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства.

В отношении Козака сроком на пять лет вводится ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, ограничение на проведение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на вывод капиталов за пределы Украины.