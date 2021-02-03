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Пандемия COVID-19

Глава МИД Франции считает возможным использование "Спутника V" в случае сертификации

Жан-Ив Ле Дриан отметил, что "вакцины не имеют национальности"

ПАРИЖ, 3 февраля. /ТАСС/. Франция может использовать российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" в случае ее сертификации на европейском и французском уровне. Об этом глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в среду в интервью радиостанции Europe 1.

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"Вакцины не имеют национальности. Главное, чтобы мы располагали действенным медицинским препаратом", - сказал Ле Диран. "Если "Спутник V" получит сертификацию Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA), а также во Франции [сертификацию] Верховного комитета по здравоохранению, то не будет никаких препятствий к ее применению, если эта вакцина соответствует научным нормам и требованию по стойкости препарата и возможности контроля, которые предъявляются в Европе, так как необходимо обеспечить, чтобы вакцины были надежными", - подчеркнул глава французского дипломатического ведомства.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека. Препарат уже зарегистрирован в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии и ОАЭ.

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ФранцияЛе Дриан, Жан-ИвПандемия COVID-19
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