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Соглашение о продлении ДСНВ
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Генсек НАТО приветствовал продление Россией и США ДСНВ

В заявлении Североатлантического альянса при этом говорится, что НАТО по-прежнему ясно видит вызовы от России

БРЮССЕЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствует продление Россией и США Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, именуемый также СНВ-3).

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"Я приветствую соглашение о продлении договора NewSTART на 5 лет. Договор вносит вклад в международную стабильность и имеет большое значение для союзников по НАТО. Это начало, а не конец усилий по дальнейшему укреплению международного контроля над вооружениями", - написал он в среду в своем Twitter.

При этом как говорится в заявлении Североатлантического альянса, "НАТО по-прежнему ясно видит вызовы от России". "Мы будем работать в тесном контакте, чтобы противостоять агрессивным действиям России, которые представляют угрозу евроатлантической безопасности", - отмечается в нем.

Теги
СШАРоссияСтолтенберг, ЙенсСоглашение о продлении ДСНВ
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