Генсек НАТО приветствовал продление Россией и США ДСНВ

БРЮССЕЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствует продление Россией и США Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, именуемый также СНВ-3).

"Я приветствую соглашение о продлении договора NewSTART на 5 лет. Договор вносит вклад в международную стабильность и имеет большое значение для союзников по НАТО. Это начало, а не конец усилий по дальнейшему укреплению международного контроля над вооружениями", - написал он в среду в своем Twitter.

При этом как говорится в заявлении Североатлантического альянса, "НАТО по-прежнему ясно видит вызовы от России". "Мы будем работать в тесном контакте, чтобы противостоять агрессивным действиям России, которые представляют угрозу евроатлантической безопасности", - отмечается в нем.