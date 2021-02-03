Власти Чили ведут переговоры о возможной покупке вакцины "Спутник V"

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 февраля. /ТАСС/. Правительство Чили ведет переговоры с производителями российской вакцины от коронавируса "Спутник V" о возможной покупке. Об этом сообщил в среду министр здравоохранения Чили Энрике Парис.

"Вчера в журнале The Lancet была опубликована очень важная и интересная работа, в которой как раз говорится, что эффективность "Спутника V" выше 90%. Я очень рад этому, потому многие братские страны используют именно эту вакцину. Мы тоже ведем переговоры по поводу "Спутника V", потому что ищем все возможные варианты", - сказал он в эфире радиостанции "Bio-Bio".

Ранее Институт общественного здоровья Чили выдал разрешение на экстренное использование вакцин британско-шведской компании AstraZeneca, американской Pfizer и китайской Sinovac Biotech. В декабре в стране начали прививать медработников американским препаратом, с 3 февраля Чили стартовала массовая вакцинация при помощи китайской вакцины.

Власти Чили сообщили о первом случае заражения коронавирусом 3 марта прошлого года. К настоящему моменту число заболевших превысило 734 тыс., умерли более 18,5 тыс.