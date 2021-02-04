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Байден заявил, что не жаждет возмездия в связи с импичментом Трампа

При этом президент США вновь подчеркнул, что процедура импичмента должна продолжаться, ведь в противном случае это будет "насмехательством над системой"

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что не добивается возмездия в связи с импичментом своего предшественника, республиканца Дональда Трампа. Соответствующее заявление он сделал в интервью People.

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Главе Белого дома задали вопрос по поводу его заявления телекомпании CNN, которое он сделал в прошлый понедельник. "Я считаю, что это должно произойти", - указал тогда Байден в ответ на вопрос журналиста телекомпании, касавшийся процедуры импичмента Трампа.

"Он [Трамп] уже подвергнут импичменту в нижней палате [Конгресса США], и эта процедура должна продолжаться, иначе это все будет походить на фарс", - подчеркнул Байден в интервью People. При этом он вновь отметил, что испытывает сомнения по поводу того, что экс-президенту США по итогам процедуры импичмента в Сенате Конгресса будет вынесен обвинительный приговор. "Не знаю, чем это завершится, ведь маловероятно, что сразу 17 республиканцев изменят свою точку зрения и вынесут обвинительный приговор по делу об импичменте", - признал демократ.

"Я не жажду возмездия, - заявил Байден. - Моя работа заключается в том, чтобы попытаться излечить эту страну и двигаться дальше, потому что я уверен, что у нас есть множество возможностей". При этом он вновь подчеркнул, что процедура импичмента должна продолжаться, ведь в противном случае это будет "насмехательством над системой".

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, Дональд
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