Личный офис и шестизначная пенсия. Чего может лишиться Трамп в случае импичмента

В начале февраля в Сенате США начнется процесс в рамках второго импичмента Дональда Трампа. Его особенность заключается в том, что экс-президент уже сложил свои полномочия. При этом бывшему лидеру все равно есть что терять, так как его статус дает множество привилегий. Поэтому если две трети Сената все же проголосуют за отставку Трампа, то он может лишиться различных льгот и бонусов, которые полагаются всем бывшим президентам. Рассказываем о том, что рискует потерять Дональд Трамп.
И действующие, и бывшие американские президенты обходятся налогоплательщикам в миллионы долларов. Как и все остальные госслужащие, президент США получает за свою работу зарплату. Согласно официальным данным, оклад главы государства составляет $400 тыс. в год. При этом после окончания своей службы экс-президент все равно остается на содержании правительства. Он имеет право на различные привилегии — от постоянной охраны до личного офиса, если только его не отстранили от должности. Согласно подсчетам Фонда национального союза налогоплательщиков (ФНСН), с 2000 по 2020 год четырем ныне живущим экс-президентам США предоставили льготы и бонусы на общую сумму $56 млн.
Шестизначная пенсия
До конца 50-х годов прошлого века американские лидеры не получали никакой специальной пенсии после ухода из Белого дома. Ее ввели после того, как Гарри Трумэн столкнулся с финансовыми трудностями, уже отслужив свой президентский срок. Теперь же бывшим лидерам выплачивают сумму, равную годовой ставке госсекретаря, министра обороны, министра транспорта или министра труда. В настоящее время она составляет около $219 тыс.
Если же президент умрет раньше, чем первая леди, то его вдова получит денежное пособие в размере $20 тыс. в год при условии, что не выйдет замуж повторно до достижения 60-летнего возраста и не будет занимать выборную должность или должность в федеральном правительстве.
Пожизненная охрана
Каждый бывший президент получает пожизненную охрану для себя и супруги. Под защитой Секретной службы также находятся их дети до 16 лет. Как пишет VOX, в качестве альтернативы президент может отказаться от охраны, но запросить ежегодно до $1 млн на себя и своих помощников и до $500 тыс. для супруги на путевые расходы и обеспечение безопасности.
По сообщениям некоторых СМИ, перед тем как покинуть Белый дом, Трамп распорядился взять под охрану всех своих дочерей и сыновей на ближайшие полгода.
Как отмечает Business Insider, ссылаясь на данные Министерства национальной безопасности, в 2017 году бюджет Секретной службы США составлял $1,9 млрд.
Офис и личный персонал
Бывший глава государства имеет право на личный офис и получает возможность нанимать туда персонал.
В первые два с половиной года после ухода из Белого дома экс-президенту выделяют $150 тыс. в год на зарплату для сотрудников этого офиса, позже эта сумма сокращается до $96 тыс.
Президент имеет право сам выбрать место, где будет находиться этот офис, а Администрация общего обслуживания — агентство, которое занимается хозяйственным обслуживанием госорганов, — обязано найти ему место и оснастить помещение техникой и мебелью. Как отметили в ФНСН, в прошлом году Билл Клинтон, Джордж Буш и Барак Обама истратили на аренду офисов более $500 тыс. каждый.
Самым экономным оказался Джимми Картер, на его помещение ушло лишь $118 тыс.
Медицинская страховка
Это единственное, чего не смогут лишь Трампа, так как он все равно не может претендовать на этот бонус. Пожизненную страховку получают лишь бывшие лидеры, которые провели на своем посту как минимум пять лет. Другими словами, она достается только тем, кто смог переизбраться на второй срок. После этого бывшие президенты могут обращаться в госпитали для ветеранов и покрывать 75% своих медицинских счетов благодаря налогоплательщикам.
Как подсчитал ранее Business Insider, лечение Трампа от коронавируса обошлось бы ему примерно в $650 тыс., если бы не медицинский пакет президента. Это с учетом экспериментальных лекарств, пребывания в военном госпитале и путешествий на вертолете.
Брифинги разведки
Как написала в Washington Post бывший главный заместитель директора национальной разведки Сьюзан Гордон, чтобы "поддержать постоянное участие экс-президента в продвижении интересов Америки", для них продолжают проводить разведывательные брифинги.
Причем речь идет не о предусмотренной законом процедуре, а скорее о дани уважения, которую действующие президенты оказывают своим предшественникам. Поэтому Джо Байден может в любой момент распорядиться не проводить такие брифинги для Трампа, чего и требует Гордон в своей колонке.
Место на кладбище
В случае смерти президента или первой леди их провожают в последний путь со всеми государственными почестями, включая соболезнования от действующего главы страны. Как пишет CBS, церемония может длиться несколько дней и становится мероприятием национального масштаба.
Семья президента получает военный эскорт, военный оркестр, полицейский кортеж, залп из 21 пушки и прочие ритуальные услуги. На похороны бывших лидеров часто собираются не только политики, родственники и простые граждане, но и представители иностранных государств.
Каждый американский президент имеет право быть похороненным на Арлингтонском национальном кладбище в Вашингтоне. На практике это случается редко, пока там покоятся лишь два экс-президента США: Уильям Тафт и Джон Кеннеди. Все остальные бывшие лидеры завещали похоронить себя в своих родных штатах.
Как пишет CNN, ссылаясь на профессора права в Университете Северной Каролины Майкла Герхардта, если Сенат все же поддержит импичмент Трампа, то палате придется специально проголосовать второй раз по вопросу о лишении бывшего президента его государственных льгот, поскольку срок его полномочий закончился до суда.
Дмитрий Беляев