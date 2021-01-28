Личный офис и шестизначная пенсия. Чего может лишиться Трамп в случае импичмента

В начале февраля в Сенате США начнется процесс в рамках второго импичмента Дональда Трампа. Его особенность заключается в том, что экс-президент уже сложил свои полномочия. При этом бывшему лидеру все равно есть что терять, так как его статус дает множество привилегий. Поэтому если две трети Сената все же проголосуют за отставку Трампа, то он может лишиться различных льгот и бонусов, которые полагаются всем бывшим президентам. Рассказываем о том, что рискует потерять Дональд Трамп.

И действующие, и бывшие американские президенты обходятся налогоплательщикам в миллионы долларов. Как и все остальные госслужащие, президент США получает за свою работу зарплату. Согласно официальным данным, оклад главы государства составляет $400 тыс. в год. При этом после окончания своей службы экс-президент все равно остается на содержании правительства. Он имеет право на различные привилегии — от постоянной охраны до личного офиса, если только его не отстранили от должности. Согласно подсчетам Фонда национального союза налогоплательщиков (ФНСН), с 2000 по 2020 год четырем ныне живущим экс-президентам США предоставили льготы и бонусы на общую сумму $56 млн.

Шестизначная пенсия

До конца 50-х годов прошлого века американские лидеры не получали никакой специальной пенсии после ухода из Белого дома. Ее ввели после того, как Гарри Трумэн столкнулся с финансовыми трудностями, уже отслужив свой президентский срок. Теперь же бывшим лидерам выплачивают сумму, равную годовой ставке госсекретаря, министра обороны, министра транспорта или министра труда. В настоящее время она составляет около $219 тыс.

Если же президент умрет раньше, чем первая леди, то его вдова получит денежное пособие в размере $20 тыс. в год при условии, что не выйдет замуж повторно до достижения 60-летнего возраста и не будет занимать выборную должность или должность в федеральном правительстве.

Пожизненная охрана

Каждый бывший президент получает пожизненную охрану для себя и супруги. Под защитой Секретной службы также находятся их дети до 16 лет. Как пишет VOX, в качестве альтернативы президент может отказаться от охраны, но запросить ежегодно до $1 млн на себя и своих помощников и до $500 тыс. для супруги на путевые расходы и обеспечение безопасности.

По сообщениям некоторых СМИ, перед тем как покинуть Белый дом, Трамп распорядился взять под охрану всех своих дочерей и сыновей на ближайшие полгода.

Как отмечает Business Insider, ссылаясь на данные Министерства национальной безопасности, в 2017 году бюджет Секретной службы США составлял $1,9 млрд.

Офис и личный персонал

Бывший глава государства имеет право на личный офис и получает возможность нанимать туда персонал.