Байден призвал военных Мьянмы отказаться от власти

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Военные Мьянмы должны оставить власть и освободить задержанных ими лидеров страны и представителей гражданского общества. Об этом заявил в четверг американский президент Джо Байден, выступая в Госдепартаменте США с речью, в который раскрыл основные направления своей внешней политики.

"Военные Мьянмы должны оставить захваченную власть, освободить активистов, адвокатов и чиновников, которых они поместили под стражу, снять ограничения на средства телекоммуникаций и воздержаться от насилия, - сказал он. - Как я уже говорил ранее на этой неделе, мы будем работать с партнерами, чтобы поддержать демократию и верховенство закона и ввести меры против ответственных".

Байден добавил, что за последние несколько дней обсудил ситуацию в Мьянме с партнерами и союзниками США, а также с лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчем Макконеллом. Как отметил американский президент, его собеседники были едины в том, что захват власти и попытка пересмотреть результаты прошедших в соответствии с законом выборов недопустимы.