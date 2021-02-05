Байден выдвинул Саманту Пауэр на пост главы USAID

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в четверг направил на рассмотрение Сената Конгресса США кандидатуру бывшего постоянного представителя США при ООН Саманты Пауэр на пост руководителя Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Кандидатура направлена в Сенат: Саманта Пауэр <...> [выдвигается] на должность руководителя USAID", - сказано в сообщении. О решении Байдена выдвинуть на этот пост именно Пауэр было объявлено в середине января. Теперь профильный комитет Сената должен назначить дату проведения слушаний, на которых Пауэр предстоит ответить на вопросы законодателей, через некоторое время после этого в верхней палате состоится голосование по вопросу утверждения ее кандидатуры на должность главы USAID.

Лауреат Пулитцеровской премии 2003 года, 50-летняя уроженка Ирландии Пауэр занимала пост постоянного представителя США при ООН с 2013 по 2017 годы.

Созданное в 1961 году Агентство США по международному развитию является высшим федеральным органом государственного управления страны в области оказания зарубежной помощи. Руководитель агентства и его заместитель назначаются президентом с согласия Сената Конгресса США и действуют в координации с Госдепартаментом. В соответствии с уставом основными направлениями деятельности агентства являются оказание поддержки торговле, сельскому хозяйству, развитию здравоохранения, гуманитарной сферы и экономики, а также оказание помощи усилиям по предотвращению конфликтов и развитию демократии в других странах.