СМИ: Байден намерен заставить мир забыть о президентстве Трампа

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Первая внешнеполитическая речь президента США Джо Байдена во многом была упреком в адрес предшественника Дональда Трампа, однако были и совершенно новые моменты, например, внимание к среднему классу. Такое мнение о выступлении Байдена в Госдепартаменте публикует в четверг журнал Foreign Policy .

"Это в значительной степени было упреком в адрес бывшего президента Дональда Трампа. Байден объявил миру, что Америка возвращается, дипломатия возвращается в центр внешней политики", - отмечается в тексте. По мнению издания, заявления нынешнего главы вашингтонской администрации представляли собой смесь популистских и отвергающих влияние финансовых корпораций (анти-уолл-стритовских) идей мощного прогрессивного крыла демократов.

"Байден заявил о намерении заставить мир забыть о четырех турбулентных годах президентства Трампа и вместо этого вновь увидеть в США мирового лидера", - говорится в публикации. При этом президент не говорил о том, "как он собирается ликвидировать ущерб в отношениях с Европой, кроме заявлений о сохранении войск в Германии или выработке многостороннего подхода в давлении на Китай".

По мнению автора, Байден внедрил новый принцип национальной безопасности - благополучие среднего класса. "Самым значительным новым элементом стало внимание к рабочему классу: больше не будет четкого разделения между внешней и внутренней политикой", - отмечает журнал.