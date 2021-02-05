Противостоять РФ и закончить войну в Йемене. Какой внешнеполитический курс выбрал Байден

Президент США Джо Байден выступил 4 февраля в Госдепартаменте с речью о внешней политике страны.
- По его словам, Соединенные Штаты сталкиваются с "надвигающимся авторитаризмом", растущими амбициями КНР и решимостью РФ нанести ущерб американской демократии.
- Он заявил, что страна не будет колебаться в стремлении добиться последствий для тех шагов со стороны Москвы, которые Вашингтон считает не соответствующими своим интересам.
- Новая администрация считает главным конкурентом США Китай, но готова и к сотрудничеству с ним, если это соответствует американским интересам, отметил президент.
- Глава Белого дома заявил, что "продвижение верховенства права" и "достойного отношения к каждому человеку" находятся в основании американской глобальной политики.
- Как отметил Байден, дипломатия снова в центре внешней политики США и она должна означать взаимодействие с противниками страны. По его словам, американские ценности "под угрозой" и "доведены до грани за последние несколько недель".
- Глава Белого дома также рассказал, что министр обороны Ллойд Остин пересмотрит дислокацию американских войск за рубежом, приостановив вывод сил из Германии.
- Кроме того, Вашингтон увеличит квоту приема беженцев из-за рубежа и намерен довести ее до 125 тыс. человек в этом году, заявил Байден.
- Он указал, что США активизируют дипломатию, чтобы положить конец войне в Йемене. Вашингтон, по его словам, прекратит поддержку боевых операций аравийской коалиции в арабской стране.
- Как заключил Байден, военные Мьянмы должны оставить власть и освободить задержанных ими лидеров страны и представителей гражданского общества.