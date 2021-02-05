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Политический кризис в Мьянме

Помощник Байдена по нацбезопасности обсудил с послами стран АСЕАН ситуацию в Мьянме

Джейк Салливан сообщил о глубокой обеспокоенности президента США относительно переворота в республике

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с послами стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Вашингтоне ситуацию в Мьянме. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Белого дома.

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Телефонная беседа состоялась в среду вечером. "Салливан сообщил о глубокой обеспокоенности президента [США Джо Байдена] относительно переворота в Мьянме и выразил признательность за внимание стран АСЕАН к этому кризису, отметив важность региональной поддержки для немедленного восстановления демократии в Мьянме", - сказано в сообщении.

Кроме того, помощник президента США подчеркнул "приверженность [вашингтонской] администрации расширению взаимодействия США с АСЕАН". "Салливан и послы стран АСЕАН обсудили возможности развития сотрудничества в вопросах борьбы с изменением климата, преодоления пандемии и содействия экономическому восстановлению, укрепления безопасности на море".

Теги
СШАМьянмаБайден, Джозеф (Джо)Салливан, ДжейкПолитический кризис в Мьянме
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