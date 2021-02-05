{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты сторонников Трампа в США

Американские сенаторы намерены оценить влияние других стран на экстремистов в США

Представители обеих партий проявили интерес к участию в расследовании, отметил глава спецкомитета по разведке Сената Марк Уорнер

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /ТАСС/. Спецкомитет по разведке Сената Конгресса намерен провести разбирательство, чтобы выяснить, оказывают ли другие страны, в том числе Россия, влияние на экстремистские группировки в США, которые могут быть причастны к беспорядкам в центре Вашингтона. Об этом сообщил демократ Марк Уорнер (от штата Вирджиния), который является председателем этого комитета, в интервью журналистам газеты The New York Times, опубликованном в четверг.

На эту тему
От штурма Капитолия сторонниками Трампа до признания Конгрессом победы Байдена. Хронология

Законодатель отметил, что представители обеих партий проявили интерес к участию в расследовании. Они, в частности, намерены выяснить, есть ли у указанных группировок связи с организациями в европейских странах. Как отмечает издание, сенаторы планируют провести проверки в отношении ультраправого движения Proud Boys и лиц, связанных с распространением теорий заговора.

По словам Уорнера, расследование будет касаться сторонников превосходства белой расы в США, движения американских антифашистов "Антифа", ультраправых и ультралевых объединений. Говоря об экстремистских группировках в США, законодатель добавил, что "большинство из них - правые".

Уорнер отметил, что в числе приоритетных направлений работы спецкомитета будет противодействие росту влияния экстремистов, распространению заведомо ложной информации, хакерским атакам, причастность к которым в США приписывают России. Кроме того, комитет намерен добиваться того, чтобы Китай не имел превосходства над США в сфере технологий, а также принять дополнительные меры для обеспечения надзора за работой американских разведывательных служб.

Теги
СШАРоссияКитайПротесты сторонников Трампа в США
"Америка вернулась". Байден выступил с первой речью по внешней политике
Президент США говорил о завершении изоляционизма, активизации демократизаторских усилий за рубежом и усилении противодействия предполагаемым враждебным шагам России и Китая
Читать полностью