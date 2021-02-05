Шрёдер считает, что вокруг реализации "Северного потока - 2" "слишком много идеологии"

БЕРЛИН, 5 февраля. /ТАСС/. Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998-2005 годах) считает, что Германия нуждается в газопроводе "Северный поток - 2", поскольку не сможет покрыть свои потребности в энергоресурсах в период перехода от традиционных источников к возобновляемым. Об этом он заявил в пятницу в эфире телеканала Phoenix .

"Уже есть "Северный поток - 1", который транспортирует 55 млрд куб. м газа из России в Мекленбург - Переднюю Померанию. И мы нуждаемся во второй линии", - полагает Шрёдер. Он отметил, что это связано с выходом Германии из атомной энергетики и планами отказа от угольной энергетики.

"Ясно, что мы должны делать ставку на возобновляемые источники, но в обозримом времени их не хватит, чтобы нашу экономику снабжать доступными по цене энергоресурсами", - считает экс-канцлер. "Мы нуждаемся в переходный период - в течение 10, 20 или 30 лет, а никто в действительности не может точно это оценить - в единственно разумном, экологически чистом традиционном энергоносителе - газе", - подчеркнул он. "И мы должны задаться вопросом - откуда мы его получим?" - сказал Шрёдер.

По его мнению, единственным путем получения является трубопроводный газ из России. Он заметил, что добытый методом фрекинга СПГ из США "дороже, хуже с качественной точки зрения", а также вреднее для окружающей среды. "Почему мы должны это делать?" - задался вопросом Шрёдер. "Мы знаем от предыдущих поколений, что во времена СССР регулярно осуществлялись поставки, мы регулярно платили за них. Мы никогда с этим не имели проблем", - напомнил он.

"Мне кажется, здесь много идеологии", - сказал Шрёдер. Он призвал не увязывать вопрос реализации "Северного потока - 2" с ситуацией вокруг Алексея Навального. "Почему связывают между собой то, что не относится друг к другу? Что общего имеет трубопровод "Северный поток - 2" с делом Навального?" - заметил экс-канцлер. По его мнению, такой путь является ошибкой.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 94%. После инцидента с Навальным ряд политиков в ФРГ потребовали остановить реализацию проекта.