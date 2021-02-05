Спецпосланнику ООН впервые удалось поговорить с представителем военных властей Мьянмы

ООН, 5 февраля. /ТАСС/. Спецпосланник ООН по Мьянме Кристин Шранер Бургенер провела телефонный разговор с заместителем командующего армией страны. Об этом сообщил в пятницу на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Спецпосланник по Мьянме сегодня разговаривала с заместителем командующего армией Сое Вин", - сказал он.

"Это был очень важный разговор, так как это был первый контакт, который нам удалось установить с военными властями с момента переворота", - добавил Дюжаррик.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении на год чрезвычайного положения и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Были задержаны высокопоставленные чиновники, включая президента Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи, партия "Национальная лига за демократию" которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства. Выдвинутые военными чиновники уже заняли министерские посты.