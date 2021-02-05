{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Меркель назвала "очень хорошим сигналом" речь Байдена по вопросам внешней политики США

Американский лидер в своем первом выступлении по вопросам внешней политики, в частности, заявил, что новая администрация США положит конец внешней политике изоляционизма

БЕРЛИН, 5 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель положительно оценила речь президента США Джо Байдена, посвященную внешнеполитическую курсу новой администрации в Вашингтоне. Об этом она заявила в пятницу на виртуальной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по итогам онлайн-заседания совместного совета безопасности и обороны двух стран.

На эту тему
Альянсы и дипломатия: Байден обозначил основные принципы своей внешней политики

"Вчера было очень хорошим сигналом то, что Америка просто возвращается назад с точки зрения дипломатии. Это выгодно всем, я в этом глубоко убеждена", - сказала Меркель.

Байден в своем первом выступлении по вопросам внешней политики заявил в четверг, что новая администрация США положит конец внешней политике изоляционизма, проводившейся Трампом, активизирует усилия по продвижению демократии за рубежом и усилит противодействие предполагаемым враждебным шагам России и Китая. Он также сообщил, что, в частности, США прекратят поддержку боевых операций аравийской коалиции в Йемене. По словам президента, это решение распространяется в том числе на продажу американских вооружений арабским союзникам.

Теги
Меркель, АнгелаСШАГермания
Эксперт: Байден сигнализировал об адресных санкциях по РФ и охлаждении связей с Эр-Риядом
Основатель и президент международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер считает, что в отношении России новое правительство США в большей степени настроено "по-ястребиному", нежели администрация Дональда Трампа
Читать полностью