Альянсы и дипломатия: Байден обозначил основные принципы своей внешней политики

Джо Байден несколько удивил и, пожалуй, разочаровал. Первая большая внешнеполитическая речь нового президента США, с которой он выступил в четверг в стенах Госдепартамента, как и ожидалось, была посвящена восстановлению американского лидерства в мире, но в основном свелась к повторению его прежних обещаний. В том числе проводить жесткий курс в отношении России и Китая, о чем он уже не раз говорил в ходе прошлогодней предвыборной кампании.

Описание Президент США Джо Байден © AP Photo/Evan Vucci

Байден подтвердил, что его администрация — в отличие от своих недавних предшественников — намерена уделять повышенное внимание вопросу о правах человека. В то же время его выступление показало, что в российско-американских отношениях, которые и без того находятся в крайне плачевном состоянии, появился еще один серьезный раздражитель — ситуация вокруг Алексея Навального. Байден заявил о необходимости его "немедленного освобождения", что, естественно, не может понравиться в Москве. Российские власти рассматривают подобные призывы как вмешательство во внутренние дела. Окно открыто Несмотря на угрозы заставить Москву расплачиваться за свои "агрессивные действия", Байден дал понять, что Вашингтон готов работать с ней в тех областях, где это отвечает американским интересам. Заявив о намерении взаимодействовать не только с друзьями и союзниками, но и "с противниками и соперниками", он привел в качестве примера решение продлить на пять лет Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), срок действия которого истекал как раз 5 февраля.

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Ранее, в четверг, такую позицию администрации Байдена в отношении России изложил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, встретившийся с журналистами в Белом доме в преддверии выступления своего шефа в Госдепе. По его словам, Соединенные Штаты намерены делать сразу два дела, или, как говорят американцы, одновременно "идти и жевать резинку". Примерно такого же подхода к двусторонним отношениям придерживалась в последние годы своего правления администрация Джорджа Буша — младшего, а затем — после провала "перезагрузки" — администрация Барака Обамы. Это значительно сужало диалог между Москвой и Вашингтоном, но позволяло сторонам не прерывать его и даже добиваться договоренностей в отдельных областях. Администрация Байдена также оставляет "окно возможностей" для такого диалога. О саммите не вспоминал Что касается американского лидерства, то оно было изрядно ослаблено, если не сказать утрачено, за время правления республиканца Дональда Трампа, который серьезно осложнил отношения с европейскими союзниками, развязал торговую войну с Китаем и вопреки своим заявлениям так ничего и не сделал, чтобы "поладить с Россией". Теперь его сменщик-демократ вынужден думать, как "отстроить заново" то, что было разрушено.

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Получив вместе с ключами от Овального кабинета роль не только главнокомандующего, но и кризисного менеджера, Байден видит свою задачу в том, чтобы вернуть стране утраченные позиции в мире. Однако сделать это будет совсем не просто, тем более с учетом недавних событий в самой Америке, где кульминацией эпохи Трампа стало нападение его сторонников на Конгресс, вызвавшее повторный процесс импичмента теперь уже бывшего главы государства. Претендовать в такой ситуации на какое-то моральное лидерство было бы не только безнравственно, но и просто нереально. Сегодня Соединенные Штаты — не самый лучший пример для подражания. Однако необходимость наведения порядка в собственном доме не мешает США оставаться самой мощной в военном и экономическом плане державой, от которой, возможно, больше, чем от кого-либо другого, зависят международные мир и безопасность. Отчасти сознавая определенную ответственность, отчасти руководствуясь исключительно национальными интересами, Байден, по его собственному признанию, беспокоится по поводу того миропорядка, который оказался под угрозой не в последнюю очередь благодаря авантюрным экспериментам его предшественника. В то же время о возрождении статус-кво речь не идет. За минувшие четыре года утекло много воды, и новая американская администрация не может не учитывать последние изменения, произошедшие в мире. Кстати, Байден достаточно трезво смотрел на это еще год назад, когда, будучи кандидатом Демократической партии, писал в своей программной статье в журнале Foreign Affairs, что "следующему президенту США предстоит иметь дело с тем миром, который будет существовать в январе 2021 года". Без подробностей Речь Байдена в Госдепе, продолжавшаяся около 20 минут, отчасти повторяла тезисы той статьи, а также его внешнеполитических выступлений в ходе предвыборной кампании 2020 года. Белый дом заранее предупредил, что она будет носить общий характер и, мол, не следует ждать от президента подробного изложения всех аспектов его будущего внешнеполитического курса. Изложения, по сути, и не было.

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