Депутаты парламента Ливии от региона Феццан потребовали избрания нового спикера

КАИР, 5 февраля. /ТАСС/. Группа депутатов Палаты представителей (заседающего на востоке законно избранного парламента) Ливии потребовала избрания нового спикера в соответствии с существующими договоренностями о политическом представительстве регионов.

Как сообщили в пятницу ТАСС источники в парламенте, депутаты от южного региона Феццан потребовали "сформировать комитет для выборов нового председателя Палаты представителей из Феццана после избрания руководителей временных органов власти страны". "С учетом того, что главой Президентского совета стал представитель Киренаики (северо-восточная Ливия), а председателем правительства - выходец из исторической области Триполитания (запад), главой парламента, исходя из политических договоренностей, должен быть представитель Феццана", - заявили они.

Ранее спикер парламента Ливии Акила Салех неоднократно в своих выступлениях подчеркивал, что формирование общеприемлемых органов власти должно строиться на принципе равноправного обеспечения присутствия в них трех ключевых исторических регионов Ливии - Триполитании, Киренаики и Феццана. Также Салех, который считался одним из ключевых кандидатов на пост главы Президентского совета, уже приветствовал "победу ливийского народа в формировании новой исполнительной власти и пожелал успехов в выведении Ливии из кризиса".

В пятницу Форум ливийского политического диалога (ФЛПД) избрал на заседании в Швейцарии премьер-министра Ливии и трех членов Президентского совета, их главной задачей будет проведение 24 декабря 2021 года общенациональных выборов. Как сообщила исполняющая обязанности спецпосланника генерального секретаря ООН по Ливии Стефани Уильямс, в Президентский совет избраны Мухаммед аль-Манафи в качестве главы, а также Муса аль-Куни и Абдалла аль-Ляфи, премьер-министром - Абдель Хамид ад-Дбейба. Список с их именами получил во втором туре голосования 39 из 38 достаточных голосов 73 участников ФЛПД. Цель форума - формирование единого для всей страны временного исполнительного органа власти, имеющего в качестве основной задачи проведение 24 декабря 2021 года общенациональных выборов.

Новый руководитель страны

Возглавивший Президентский совет Мухаммад Юнус Башир аль-Манафи фактически становится главой государства, так как вместе с двумя другими членами совета они будут руководить Ливией вплоть до проведения выборов в конце года. Аль-Манафи родился в 1976 году, имеет докторскую степень в области инженерии университета Тобрука, выходец из племени аль-манафа на востоке Ливии.

Он получил образование во Франции, был активистом Ассоциации ливийских студентов Франции, ярым сторонником революции Муаммара Каддафи в 1969 году. В 2012 году вошел в состав Всеобщего национального конгресса (парламента), возглавлял комитет по жилищно-коммунальному хозяйству. До 2020 года был послом Правительства национального согласия Фаиза Сарраджа в Греции, но в конце 2019 года вынужден был покинуть страну по требованию Афин в связи с подписанием Триполи соглашения о демаркации границы с Турцией, который Греция и Египет считают незаконным.

Уже долгое время в Ливии существуют два органа исполнительной власти - ПНС Фаиза Сарраджа вместе с возглавляемым им же Президентским советом (исполняет роль главы государства) и ВГС (исполняет исключительно консультативную роль), а также восточный кабмин, поддерживаемый Палатой представителей (постоянный избранный парламент) и Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.