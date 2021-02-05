Генсек ООН заявил о прорыве в ливийском урегулировании

ООН, 5 февраля. /ТАСС/. Избрание главы переходного правительства Ливии стало прорывом на пути к урегулированию в стране. Об этом заявил в пятницу журналистам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Я верю, что это прорыв. Он последовал за успешными переговорами военного комитета "Пять плюс пять", приведшего к прекращению огня", - сказал он.

"Теперь у нас есть прекращение огня, есть политическое соглашение о проведении выборов, есть переходные власти, - продолжил глава ООН. - Теперь принципиально важно, чтобы все иностранные боевики покинули страну".

Форум ливийского политического диалога на заседании в Швейцарии избрал председателем Президентского совета Мухаммеда аль-Манафи, членами Президентского совета - Мусу аль-Куни и Абдаллу аль-Ляфи, премьер-министром - Абдель Хамида ад-Дбейбу. Их главной задачей будет проведение в стране общенациональных выборов 24 декабря 2021 года.